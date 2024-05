È subito grande pubblico Nella folla tifosi da tutto il mondo | Imola? Una città bella e verde

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 18 maggio 2024) Il weekend del Gran Premio è cominciato e viale Dante è stato percorsoil giorno da un intenso flusso di. Un entusiasmo e unacosì per un venerdì di prove libere non si vedevano da molto tempo. Persone provenienti dailhanno colorato le strade con bandiere colorate e sorrisi. Tra i tanti turisti epresenti per il weekend, c’è qualcuno che ha addirittura fatto un volo intercontinentale per assistere a questo evento, come Reshma e Rhea, provenienti da New York. "Siamo arrivate ieri e staremo qui fino a domenica, alloggeremo a Bologna – racconta Reshma –. Siamo davvero molto cariche, siamo fan della Formula 1 da sempre, ma è la prima volta che assistiamo alle corse dal vivo". Insieme all’entusiasmo per le gare, non mancano pareri positivi su ...