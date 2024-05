Meteo - le previsioni in Campania per sabato 18 maggio 2024

(Di sabato 18 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,18. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Rasserena in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3820m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata ...

(Agenzia Nova) – Per la giornata di domani è previsto su Roma un cielo sereno e poco nuvoloso, con qualche temporale nel pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra 11 e 28 gradi. I venti saranno deboli.

Bologna, 17 maggio 2024 - Tempo in miglioramento, ma non del tutto. E' questa la sintesi delle previsioni Meteo che ci aspettano nei prossimi giorni . Il maltempo dunque dovrebbe dare una tregua dopo i danni per grandine e allagamenti in diverse ...

Cielo sereno e sole sono le Previsioni del meteo a Roma per sabato 18 maggio . Nel Lazio potrebbe piovere a Frosinone e Latina. Maltempo domenica, con pioggia e temporali .Continua a leggere

Maltempo sull’Italia dopo l’alluvione a Milano: quali sono le regioni a rischio - Maltempo sull’Italia dopo l’alluvione a Milano: quali sono le regioni a rischio - Nuova allerta maltempo per lunedì 20 maggio Le previsioni meteo non portano buone notizie. L’alta pressione che finora ha protetto le regioni del Centro e del Sud Italia si ritirerà verso il Meridione ...

Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani domenica 19 maggio - previsioni meteo Caltanissetta: il bollettino per domani domenica 19 maggio - Le previsioni meteo per Domenica 19 Maggio a Caltanissetta prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 33% e ...

Meteo weekend, tre impulsi perturbati in arrivo tra sabato 18 e domenica 19 - meteo weekend, tre impulsi perturbati in arrivo tra sabato 18 e domenica 19 - Alta pressione ancora lontana: sull'Italia il tempo continua ad essere instabile e a tratti piovoso per il transito di nuove perturbazioni ...