(Di sabato 18 maggio 2024) Due appuntamenti oggi per le Europee. · Il Pd sarà al Centro Sociale Orologio, alle 17.30 per ’L’Europa di Ogni Giorno’ con Elisabetta, eurodeputata, l’assessore regionale Alessio Mammi, la consigliera regionale Ottavia Soncini e l’onorevole Andrea Rossi. · Antonio, candidato reggiano alle Europee, si presenterà oggi alle 15 al comitato di Forza Italia, in via8; saranno presenti l’onorevole Alessandro Cattaneo, Gianluca Nicolini (coordinatore provinciale) e il candidato alle comunali Claudio Bassi.

Gualmini (Pd) all’Orologio. Cenini (FI) in via Palazzolo - gualmini (Pd) all’Orologio. Cenini (FI) in via Palazzolo - Due appuntamenti oggi per le Europee: il Pd al Centro Sociale Orologio con Elisabetta gualmini e Antonio Cenini di Forza Italia in via Palazzolo 8.