Gerasimov - il generale che non deve chiedere mai

Russia, Putin e il rimpasto: Shoigu non è più ministro della Difesa - Russia, Putin e il rimpasto: Shoigu non è più ministro della Difesa - Vladimir Putin silura Sergei Shoigu e sceglie un nuovo ministro della Difesa. Il presidente russo ha proposto, per il nuovo governo da formare dopo la sua rielezione avvenuta a marzo, il nome di Andre ...

Ucraina, F-16 in arrivo. Russia: “Servono più armi per guerra” - Ucraina, F-16 in arrivo. Russia: “Servono più armi per guerra” - (Adnkronos) – La Russia ha bisogno di nuove armi per la guerra, l’Ucraina si prepara ad accogliere gli F-16. Grandi manovre tra Mosca e Kiev in una fase cruciale del conflitto, tra piani di nuovi atta ...

Russia, Shoigu: "Più armi per la guerra contro Ucraina" - Russia, Shoigu: "Più armi per la guerra contro Ucraina" - Nuovo attacco missilistico russo su Odessa, il secondo in tre giorni. Secondo quanto riferito dal governatore della città nel sud dell'Ucraina, almeno tre persone sono morte e altrettante sono rimaste ...