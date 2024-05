Cotolette di melanzane | croccanti e saporite

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 18 maggio 2024) Ledisono una vera e propria delizia. Possiamo servirle come secondo vegetariano (non vegano, per la presenza di uova e formaggio!) o come contorno, perché si abbinano perfettamente a qualsiasi piatto di carne o di pesce.esternamente, sono morbide all’interno. Vengono fritte in olio di semi, per cui non sono propriamente dietetiche, come tutto ciò che è più goloso, ovviamente! Pazienza, vale assolutamente la pena cucinarle e gustarle in compagnia di chi amiamo. Ma dovremo agire per tempo! Le, una volta affettate, infatti, devono riposare per un’ora all’interno di un colino per asciugarsi e disperdere l’acqua di vegetazione. Trascorso questo tempo, potremo impanarle passandole prima nelle uova sbattute, poi in una miscela di pangrattato e parmigiano ...