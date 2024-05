Come vivono le mamme detenute con i loro figli | Così cerchiamo di proteggere i minori

Un altro carcere è possibile e l’isola di Gorgona lo dimostra - Un altro carcere è possibile e l’isola di Gorgona lo dimostra - L’isola ospita una casa di detenzione di media sicurezza: tutti lavorano per far funzionare il microcosmo. I detenuti vivono fuori dalle celle: «Preferisco vedere mia madre due volte l’anno, ma qui al ...

Acqua Sant’Anna sostiene Emoxione e l’esperienza 5D per le future mamme - Acqua Sant’Anna sostiene Emoxione e l’esperienza 5D per le future mamme - Acqua Sant’Anna, l’acqua più scelta dalle mamme italiane e che porta nel suo nome il riferimento alla santa protettrice delle madri e delle partorienti, ha deciso di sposare l’iniziativa “Emoxione – ...

Race for the cure: Claudia Conte con i dipendenti di Plaza Premium Group: promuoviamo il volontariato aziendale - Race for the cure: Claudia Conte con i dipendenti di Plaza Premium Group: promuoviamo il volontariato aziendale - “Ogni giorno, migliaia di donne in tutto il mondo affrontano questa sfida con coraggio e dignità. È nostro dovere unirci a loro, offrendo il nostro sostegno, la nostra solidarietà e la nostra determin ...