(Di mercoledì 21 febbraio 2024)continua a promettere che per l'inizio delil 95 per cento degli impianti di traslazionedi Roma, cioèe servo, sarà funzionante.

Viaggiatori infuriati ma Atac conferma: ascensori e scale mobili delle Metro pronte per il Giubileo: E per questo ogni giorno i viaggiatori si lamentano, chiedendo di intervenire al più presto. Solo per fare qualche esempio, nelle stazioni della Metro B Conca D'Oro, Libia, Annibaliano non funzionano ...

Vimercate: le corse dei bus saltano e i viaggiatori si arrabbiano: Quanto è complicato circolare con i pullman nel Vimercatese Secondo alcuni utenti del servizio lo è fin troppo tra corse che saltano e ritardi, il tutto a fronte di regolare e caro abbonamento pagato ...

Treni stracolmi a Valle Aurelia fermi in stazione, anche se lo sciopero è finito: viaggiatori infuriati: Sono molti i treni regionali cancellati a Roma e nel Lazio per lo sciopero nazionale dei ferrovieri, proclamato per oggi, lunedì 12 febbraio, dai sindacati Usb, Cub e Sgb. La protesta è stata indetta ...