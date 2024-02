Ma scherziamo? Cacciari | bastano due parole per sotterrare il campo largo | lo schiaffo a Pd e M5s

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Centrodestra e centrosinistra, «uniti, più o meno sono alla pari, se la potrebbero giocare». La rifllessione di Lilli Gruber si piazza a metà strada tra la fantapolitica e una vera e propria professione di fede, perché la verità è che, come la stessa conduttrice di Otto e mezzo riconosce, Pd, Movimento 5 Stelle, Sinistra italiana e Verdi (per non parlare di Azione e Italia Viva, moderati capaci di litigare persino tra loro) insieme faticano a stare, un po' come l'acqua con l'olio. «Visto che è matematicamente accertato che il centrosinistra diviso non potrà mai competere con questa destra-destra al potere, allora qual è il vero problema?», chiede la giornalista di La7 a uno dei suoi ospiti, Massimo. Il filosofo risponde con un sorriso serafico: «I problemi sono culturali, strategici ma la cosa mi pare elementare dal punto di vista puramente empirico: il ...