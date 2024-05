Dovremmo chiedere scusa ai giovani | alienati e iperconnessi - vivono il presente in ansia costante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Una delle testimonianze più toccanti che ci ha regalato Liliana Segre ha a che fare con le scuse che suo padre le rivolse per averla messa al mondo in un periodo tanto tragico e funesto quale è stato quello sotto il nazifascismo, specialmente per le persone di origine ebraica. Non saprei immaginare un fallimento maggiore dell’umanità, quando chi ha donato la vita a un figlio si trova a doversire per l’insostenibilità di quella vita stessa. Ecco perché mi provoca disagio e angoscia scrivere che oggi, mutatis mutandis, ci troviamo in una situazione molto simile. Sì, sebbene in assenza di un fascismo che pur viene macchiettisticamente denunciato da una pseudo-sinistra incapace di tutelare i diritti dei più deboli e la giustizia sociale di fronte all’unico regime odierno che quei diritti e quella giustizia li sta polverizzando (il regime tecno-finanziario), ...