Rinnovo Kvaratskhelia - due club provano a inserirsi | cifre e clausola con il Napoli! I dettagli

(Di domenica 19 maggio 2024) Ilprova a blindare Khvichain vista dei prossimi anni. Svelata la volontà delazzurro. In casasono in corso valutazioni importanti per il futuro del. In bilico ci sono diversi protagonisti, i quali non hanno reso al meglio durante la stagione in corso. L’annata è stata più difficile del previsto, ma il presidente De Laurentiis è pronto ad attuare una mini rivoluzione che colpirà anche i big. Infatti, a Castel Volturno non esistono calciatori incedibili e verrà ascoltata qualsiasi tipo di offerta nella prossima sessione di calciomercato. La volontà di De Laurentiis è chiara: cancellare il passato. Quest’ultimo ha aperto una ferita importante per ilazzurro, il quale si ritrova al decimo posto in classifica a distanza di un solo anno dallo ...