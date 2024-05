Calcio femminile Torneo di ragazze oggi all’Antistadio 1

(Di domenica 19 maggio 2024) Si gioca(dalle 9.15 alle 18), presso l’Antistadio 1 di via campo di Marte 38, la seconda edizione deldi‘Primavera’, dedicato alla categoria Esordienti. La kermesse, organizzata dal Futball Cava Ronco di concerto con il Forlì, vedrà ai nastri di partenza oltre ai padroni di casa: Union Sammartinese, Cesena, Granata, Imolese, Polisportiva Endas Manlio Monti, Ravenna Women, Rimini, San Marino Academy, Sassuolo, Vis Pesaro e Vis Rf Faventia. Ad affrontarsi in gare 7 contro 7 di due tempi da 12 minuti ciascuno saranno formazioni composte da atlete delle annate 2011, 2012 e 2013. Apriranno le danze della fase a gironi, alle ore 10, le sfide Cava Ronco-Cesena, Sassuolo-Union Sammartinese e Ravenna Women-San Marino Academy. Per tutta la giornata sarà in funzione uno stand ...

La Juve ntus chiude la Poule Scudetto valida per la Serie A 2023-2024 di Calcio femminile con una vittoria. La compagine bianconera ha infatti compiuto un blitz in quel di Sassuolo, regolando le emiliane per 3-2 in un match complicatosi oltremodo ...

Il Brasile ospiterà i Mondiali femminili del 2027 - Il Brasile ospiterà i Mondiali femminili del 2027 - Il Brasile ospiterà i Mondiali di calcio femminili del 2027. È la prima volta che un paese del Sud America ospiterà la Coppa del Mondo donne.

Calcio donne b. Ultima agonia per le Women - calcio donne b. Ultima agonia per le Women - Ultima di campionato per il Ravenna Women, in cerca della prima vittoria stagionale contro il Tavagnacco. Entrambe retrocesse, ma la partita offre speranze per le ravennati.