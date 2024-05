Case green - la direttiva va ancora modificata L’opinione di Pedrizzi

(Di domenica 19 maggio 2024) Dopo più di due anni di dibattito i 38 articoli dellaUe sulle “” (la energy performance of buildings directive: Epbd) sono stati approvati dall’Ecofin, il Consiglio Europeo dei ministri delle Finanze. Laè stata votata da tutti i membri dell’Ue, tranne che dall’Italia e dall’Ungheria (contrarie). I due no hanno fatto scalpore perché di Italia ed Ungheria, che non si sono giustamente accontentati, nemmeno di questa versione della Epbd molto ammorbidita rispetto a quella precedente. Repubblica ceca, Croazia, Polonia, Slovacchia e Svezia si sono astenute. Sarebbe bastato che uno solo dei Paesi, che hanno le nostre stesse problematiche e le nostre stesse esigenze strutturali avessero tenuto la posizione (Spagna, Francia e Grecia, ad esempio) perché lavenisse ...

