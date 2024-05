Playoff Serie C - il sorteggio del 2° turno nazionale | gli accoppiamenti LIVE

Gara valida per l’ Andata semifinale playoff Serie B 2024 . I rosanero sono in gran forma, ma i lagunari restano favoriti. Palermo-Venezia si giocherà lunedì 20 maggio 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Barbera. Andata semifinale playoff Serie B ...

Il Brescia esce dai play off nel modo più amaro e beffardo. Non è bastato alla squadra di Maran passare in vantaggio due volte per tenere stretta la vittoria necessaria per approdare in semifinale. All’ultimo istante di recupero del secondo ...

LBA - Gianluca Della Rosa: "Un sogno aver giocato una serie playoff in serie A" - LBA - Gianluca Della Rosa: "Un sogno aver giocato una serie playoff in serie A" - “Sono molto emozionato è un sogno aver giocato una serie play off in serie A e poter dire di provare a vincere lo scudetto era clamoroso – prosegue Della Rosa – Siamo partiti come ultima ruota del ...

Gazzetta dello Sport: “Nuovo modulo, Diakité e tifosi: il Palermo adesso crede nella A” - Gazzetta dello Sport: “Nuovo modulo, Diakité e tifosi: il Palermo adesso crede nella A” - L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo che ai playoff ha trovato più vigore e voglia di lottare. La rosea analizza pure il modulo di Mignani.

Pallacanestro, i Baskérs Forlimpopoli cadono a Scandiano in gara 1 della semifinale playoff - Pallacanestro, i Baskérs Forlimpopoli cadono a Scandiano in gara 1 della semifinale playoff - Nella semifinale playoff gara i Baskérs accarezzano per lunghi tratti il sogno di portarsi subito in vantaggio nella serie ma dopo una gara decisamente nervosa ed altettanto spigolosa devono alzare ...