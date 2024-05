Max Giusti | La parodia di De Laurentiis? Pare che non gli faccia piacere Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 19 maggio 2024) Maxè tornato in tv con le sue imitazioni nel Gialappa Show di TV8, tra cui quella sensazionale di AurelioDe. Oggi ne ha parlato alladello Sport. In principio fu Lotito «Beh, non tutti sono Lotito. Quando ho pensato di rappresentarlo, ormai più di 18 anni fa, l’ho trattato come un cristallo di Boemia. Tutti conoscevano il mio tifo per la Roma, ma questo nuovo presidente della Lazio mi aveva colpito. Siamo diventati amici, è venuto anche alla prima del mio spettacolo “Bollicine”. In quel periodo facevo Quelli che il calcio e dopo aver visto il presidente alla Domenica Sportiva e da Biscardi ho capito che meritava una. Monopolizzava lo studio, parlava solo lui. Era fantastico. Così ho deciso di proporlo a Simona Ventura, che nonostante qualche dubbio iniziale mi ha dato fiducia. E ...