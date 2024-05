Gianluca Pagliuca - il numero uno dello scudetto blucerchiato

(Di domenica 19 maggio 2024) Roma, 19 mag – Maggio, mese. Quando è stata l’ultima “prima volta” per una squadra del campionato italiano? Anche se sprovvisti di DeLorean (e relativo flusso canalizzatore) dobbiamo tornare indietro nel tempo. Esattamente trentatré anni fa, con il 3-0 casalingo maturato sul Lecce, la Sampdoria si laureava campione d’Italia. Simbolo della squadra allenata da Vujadin Boskov la coppia d’attacco formata da Vialli e Mancini. Ricordiamo poi tra i protagonisti il roccioso Vierchowod, Mannini – prototipo del terzino moderno – e l’instancabile esterno Lombardo. Possiamo dimenticare iluno? Ovviamente no. Anche perché i guantoni dicontribuirono – e non poco – allo. Sampdoria, Inter e Bologna Ma andiamo con ordine. ...

BERTI A RFV, Post Italiano Vorrei Sarri. Su Aquilani... - BERTI A RFV, Post Italiano Vorrei Sarri. Su Aquilani... - L'ex portiere gianluca Berti è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al centro" per parlare di attualità viola: "Ultima della Fiesole fa ...

Mancini punto fermo - Mancini punto fermo - Cinque anni fa col Genoa all’Olimpico l’esordio in maglia giallorossa. Tra i migliori per rendimento in stagione, il centrale è anche una delle certezze da cui ripartire ...

Allegri ai saluti: 'Se andrò via, lascio una Juventus forte' - Allegri ai saluti: 'Se andrò via, lascio una Juventus forte' - "Se non sarò più io l'allenatore, lascio una Juve forte. Poi la società farà le sue valutazioni", le prime parole del tecnico livornese dopo aver sollevato il suo 14° trofeo.