Mutui - tasso medio crolla al 3,67% e non si escludono ulteriori ribassi | i dati dell’Abi

(Di domenica 19 maggio 2024) Ad aprile ilsui nuoviin Italia è calato al 3,67% rispetto al 3,79% di marzo 2024. Ma la forbice si allarga ancora di più se si considera il 4,42% di dicembre 2023. Sono iriportati nel Rapporto mensile(Associazione Bancaria Italiana). Tassi suicasa al minimo L’andamento dei tassi, e in particolare quello sui, “non è sostanzialmente diverso da quanto registrato nei mesi precedenti” e viene inoltre confermata la capacità di anticipo dei mercati rispetto ai trend dell’economia reale. Commenta così il vice direttore generale vicario dell’associazione bancaria, Gianfranco Torriero. In particolare ifisso “stanno incorporando con anticipo le attese di calo dei tassi da parte della ...

