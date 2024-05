Perché Meloni è andata ad accogliere Chico Forti? Non per convinzione sull' innocenza - ma per propaganda

(Di domenica 19 maggio 2024) Viene da chiedersi, di tanto in tanto, di fronte alle immagini dei telegiornali, ai tweet o altre amenità diffuse sui social, qual è, quale deve essere il comportamento etico di un rappresentante delle Istituzioni. Qui non si parla di ciò che dovrebbe fare un Presidente di Regione di fronte ad... Segui su affaritaliani.it

E’ uscito il nuovo organigramma della direzione Radio della Rai. La struttura, che non ha un direttore in quanto è seguita direttamente dall’amministratore delegato Roberto Sergio , che ha mantenuto l’interim, vede come vicedirettore vicario Flavio ...

Il presidente russo Vladimir Putin oggi presta giura mento per il suo quinto mandato . Nel suo discorso, Putin ha omaggiato i militari al fronte, definendo l’operazione militare speciale come una priorità nazionale. Il Cremlino, in risposta alle ...

Ritorna l’assassino Forti: Meloni gli fa la passerella - Ritorna l’assassino Forti: meloni gli fa la passerella - In 25 anni di detenzione, Chico Forti non ha mai perso le speranze di tornare in Italia anche grazie a tanti protagonisti del mondo dello spettacolo, che lo hanno sostenuto. Una lunga lista, che vede ...

Chico Forti rientra in Italia Meloni: "Fiera del governo" - Chico Forti rientra in Italia meloni: "Fiera del governo" - La premier accoglie il detenuto che sarà trasferito a Verona. Le prime parole: "Per me cambia tutto, adesso voglio riabbracciare mia madre" ...

Esiste un preciso filo nero che lega economia di guerra, lavoro precario e corruzione - Esiste un preciso filo nero che lega economia di guerra, lavoro precario e corruzione - (Adnkronos) - "meloni si collegherà ad un evento di Vox ... E nessuna azione è stata messa in campo contro la siccità dal commissario dell'acqua che tanto ha voluto la premier. Si fa propaganda sulla ...