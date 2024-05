Cessione Inter - Steven Zhang contro Oaktree | a rischio il futuro del club

(Di domenica 19 maggio 2024) L’deve 375 milioni di euro al fondo americano: ilè asi prepara ad agire per vie legali Dal suo arrivo come nuovo presidente dell’nel 2016ha portato i nerazzurri in vetta al calcio italiano, con due scudetti vinti e una incredibile finale di Champions League. Risultati sportivi che inorgogliscono ma che non bastano a ricoprire i debiti. Nel calcio come nella vita, infatti, alla fine è tutta una questione di soldi. L’, infatti, deve la bellezza di 375 milioni di euro al fondo americano. Una cifra altissima che i nerazzurri hanno provato a rifinanziare grazie a un nuovo prestito con un altro fondo di investimento. Ipotesi ...

Ultime 24 ore per evitare la cessione dell’ Inter : Zhang al lavoro con i suoi legali per trovare l’accordo con Pimco Entro domani, se Zhang non vuole perdere il club, devono arrivare le firme e va partorito il comunicato ufficiale inerente al ...

Cessione Inter , il presidente nerazzurro Steven Zhang nuovamente nei guai: adesso rischia di saltare l’accordo con il fondo Pimco. Il motivo L’ Inter continua a navigare in acque non tranquille. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’accordo ...

Subito nuovo compratore o arabi per l’Inter CorSport: “Ad oggi a noi risulta che…” - Subito nuovo compratore o arabi per l’Inter CorSport: “Ad oggi a noi risulta che…” - Va premesso che Oaktree non pianificava l’acquisizione dell’Inter, ma finanziò zhang nell’aspettativa che questi avrebbe trovato un acquirente ...

Oaktree si prende l’Inter in 48 ore: gli scenari - Oaktree si prende l’Inter in 48 ore: gli scenari - Va premesso che Oaktree non pianificava l’acquisizione dell’Inter, ma finanziò zhang nell’aspettativa che questi avrebbe trovato un acquirente e ricavato le risorse per l’estinzione del prestito dalla ...

GdS - Zhang, lettera durissima che avverte Oaktree. Il nodo della questione è la clausola - GdS - zhang, lettera durissima che avverte Oaktree. Il nodo della questione è la clausola - Il fondo americano, accusato attraverso le durissime parole pronunciate da zhang in un comunicato dalle "parole durissime ... che avrebbe garantito a Oaktree il 20% sulla cifra della cessione, cifra ...