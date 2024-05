Chico Forti è tornato in Italia | Ho sognato ogni giorno questo momento

(Di domenica 19 maggio 2024) “Ho“. Queste le parole di, il 65enne trentino rilasciato nei giorni scorsi da un carcere della Florida dopo una lunga detenzione, in un’intervista esclusiva al Tg1 al suo arrivo in, portato nel carcere romano di Rebibbia, sarà trasferito nei prossimi giorni nel carcere di Verona. “Mi sono mantenuto così solo per mia madre, spero di vederla presto e darle un grande abbraccio”, ha dettoal Tg1. “Rientrare inper me è un passo positivo, cambia tutto, dal personale, la direttrice, le guardie, i vestiti che indosso, che sononi. Vorrei ringraziare tante persone, mio zio, Giorgia Meloni, che è stata fantastica, ...

