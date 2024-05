Come spenderà i soldi del premio Amici 23 - Sarah Toscano disegna il suo futuro dopo la finale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 19 maggio 2024)23, le prime parole dila vittoria sono di una gioia incontenibile: “Sto ancora realizzando cosa sia successo: essere entrata qua senza saper niente e adesso sto ripercorrendo tutto quello che ho fatto. È una cosa incredibile. Dedico questoalla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, da quando cantavo in cameretta”. Parole che hanno fatto commuovere il pubblico in studio quanto quello da casa che nelle ultime ore si è letteralmente scatenato. >>“Ah, e quindi Holden…”.23, buferal’eliminazione in. Scoppia il caso, Maria De Filippi alla fine vuota il saccoha raggiunto la vittoria con il 57% delle preferenze in unadi livello altissimo dove ...