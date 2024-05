L’artista lavora più di tutti - perciò non ho sensi di colpa Fatevi un favore | ascoltate Nicolino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Mi alzo la mattina presto, faccio colazione, poi torno a letto, i miei sogni hanno ancora voglia di rotolare dentro di me, poi mi rialzo, apro la finestra e guardo i miei dissimili che vanno are. Provo un sentimento di grande gratitudine versoquesti esseri incolonnati nel traffico, ognuno di loro mi aiuterà nella mia vita quotidiana, mi faranno un cappuccino o mi raggiungeranno per rendere vincente un rubinetto di casa, che bello! Perché non provo alcun senso diverso di loro, pur restando tra due cuscini, stropicciando ancora le lenzuola? Perché anche io lavoro! Lavoro più diloro, lavoro 24 ore su 24, il lavoro delconsiste nell’essere se stesso, nello sprofondare in se stesso per riemergere con una perla da donare agli altri. C’è questa odiosa percezione ...