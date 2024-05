Borsa - perché il listino italiano è sottovalutato e forse non lo merita

(Di domenica 19 maggio 2024) Non ha senso paragonare Piazza Affari a Wall Street, ma è possibile confrontare le performance attuali di ciascuncon quelle del passato. E l’analisi offre spunti interessanti per gli investitori

“Denaro spaventato non vince”, è uno dei motti più illuminanti che sia mai stato pronunciato da un anonimo giocatore di Borsa nella storia della finanza mondiale. Il denaro, oggi, in Italia, non spaventa gli investitori, anzi genera ottimismo, che ...

Il focus resta sulle banche centrali, attenzione anche ai dati sull’inflazione Ue. Euro stabile sul dollaro, petrolio ancora in rialzo. Spread poco mosso in area 130 punti

Borsa: settimana contrastata nonostante nuovi record, Milano la migliore +2,1% - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 mag - Settimana di record per le Borse europee, con Francoforte Parigi e Londra che si sono portate sui

Borsa chiusura 17 maggio: le incertezze della Bce sui tassi frenano i listini azionari dopo il record dei 40 mila punti del Dow - Malgrado i dati spingerebbero la Bce a tagliare i tassi, la dipendenza dalla Fed la porta a tergiversare frenando i mercati dopo il lungo rally