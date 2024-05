Inter - altro che fallimento! Oaktree segue una linea e dà una cifra – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 19 maggio 2024) L’non sta fallendo e non fallirà nemmeno se Zhang dovesse perdere il controllo della società a favore di. Questo bisogna scriverlo e spiegarlo a caratteri cubitali. Tuttosport però va oltre, indicando cosa farà il fondo in caso di escussione del prestito. UNA NUOVA ERA – L’dopodomani passerà a, se Steven Zhang (come ormai sembra chiaro) non riuscirà a rendere il prestito. Ma non rischia certo il. I numeri del bilancio li riepiloga Tuttosport e non sono proprio perfetti: 807 milioni lordi di debito al 30 giugno 2023, che scenderanno di circa 700 nel prossimo bilancio. Ma di questi 415 riguardano i bond in scadenza al 9 febbraio 2027. La posizione finanziaria netta è di circa 310 milioni, ma il bilancio è in miglioramento (da -246 milioni nel 2020-2021 a un ...