Ho scaricato ChatGpt e ho scoperto di essere morto | la conoscenza è un’altra cosa!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Ho, la versione gratuita di base. L’ho usata per tradurre in italiano alcune frasi in inglese e in francese. I risultati sono stati molto soddifacenti. Niente a che vedere con le prime versioni di Google Translate con cui, molti anni fa, provai per tradurre in italiano l’introduzione de L’Origine delle Specie, che inizia con When. Copiai il testo dal pdf e lo incollai nello spazio dove inserire la frase da tradurre. La W di When era scritta in maiuscoletto e con un font diverso dal resto della parola. La traduzione fu: Viva le galline. W fu tradotto con Viva e hen, in effetti, sono proprio le galline. Ho provato a dare la stessa frase ae il tranello non ha funzionato. Confortato, ho fatto domande su questioni che devo approfondire per un articolo scientifico che sto scrivendo. Devo dire che gran parte delle ...