Perché Taiwan ha acceso un riflettore sulle elezioni Ue

(Di domenica 19 maggio 2024) Taipei (). L’agenzia di intelligence e il ministero degli Esteri dimonitoreranno “con attenzione” leper il rinnovo del Parlamento europeo che si terranno nei 27 Paesi membri del’Unione dal 6 al 9 giugno. L’obiettivo di valutare eventuali cambiamenti nelle politiche relative allo Stretto. Lo riporta l’agenzia di stampa locale Central News Agency. Nei giorni scorsi, in audizione al Parlamento di Taipei, Hsu Hsi-hsiang, vicedirettore generale del National Security Bureau (la principale agenzia d’intelligence), ha fatto il punto sulla visita del presidente cinese Xi Jinping in Francia, Serbia e Ungheria, sottolineando l’esigenza di “prestare molta attenzione” a come il Partito comunista cinese stia cercando di “dividere il Continente” dagli Stati Uniti. Così come nelleeuropee, è probabile ...