Imposta mancata sugli extraprofitti bancari | da destra sociale a destra del capitale

(Di domenica 19 maggio 2024) Succede raramente che i ministri si diano un voto. Questo è accaduto con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che di recente si è autovalutato. In maniera assolutamente corretta e realista si è assegnato coraggiosamente come voto zero. Candidamente infatti ha dichiarato che dall’prevista dal suo governoextra profittiil gettito è stato nullo, cioè non si è incassato nemmeno un euro. Un caso veramente eccezionale, da Guinness dei primati. Perché si è verificato questo risultato miracoloso per le furbe banche italiane? Semplicemente è accaduto che assieme all’il ministro ha previsto un perfetto meccanismo di elusione di cui le impresee nostrane, golose di profitti, hanno subito approfittato. Ne è uscito un fisco dadaista, irrazionale e comico, che introduce ...