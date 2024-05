Nel 1940 il Belgio si arrese ai tedeschi. Nel 1977 a Ginevra venne firmata la Convenzione per vietare le tecniche belliche di modificazione delle piogge, come avvenuto in Vietnam

Almanacco | Domenica 19 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - almanacco | Domenica 19 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - 1919 – Mustafa Kemal Atatürk si sposta a Samsun da Istanbul con una vecchia nave di nome Bandirma, con i suoi pochi amici, per lavorare separatamente dal Governo Ottomano, allo scopo di preparare la ...

L’almanacco di oggi 19 maggio - L’almanacco di oggi 19 maggio - 1994 a New York muore la ex first lady americana Jacqueline Kennedy-Onassis. 3 giorni fa era stata ricoverata per essere sottoposta ad una terapia anticancro. Aveva 64 anni ...

Almanacco di oggi domenica 19 maggio: la grande festa di Kennedy al Madison Square Garden - almanacco di oggi domenica 19 maggio: la grande festa di Kennedy al Madison Square Garden - Marilyn Monroe salì sul palco e intonò Happy Birthday, Mr. President, con addosso il celebre vestito disegnato da Jean Louis e Bob Mackie ...