E quindi Holden… Amici 23 - polemica dopo l’eliminazione in finale E il commento di Maria

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 19 maggio 2024)23, è finita malissimo per Holden. E i suoi fan non ci stanno. Sul web infatti è già scoppiata. Joseph Carta, in arte Holden, era dato alla vigilia dellacome uno dei possibili vincitori del talent show condotto daDe Filippi, invece è stato il secondo eliminato della serata. Il risultato del televoto ha lasciato ammutolito lo studio, quasi nessuno riusciva a crederci. Dei tre cantanti che erano rimasti in gara infatti il pubblico da casa ha salvato prima Sarah Toscano e poi Petit.il verdetto Holden è rimasto in silenzio ed ha abbandonato lo studio per lasciare spazio ai suoi compagni. Per lui una grossa delusione, ma nel corso della serata ha potuto comunque consolarsi: ad Holden è stato assegnato il premio delle radio. E per poco non si è aggiudicato anche il ...