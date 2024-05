Il Ravenna gioca forse per la gloria E a Pistoia va in scena la farsa | rifarà la D

(Di domenica 19 maggio 2024) Mentre ilsi, oggi pomeriggio, alle 16, al Benelli, contro il Corticella, la finale di un playoff palesemente ‘ingiusto’, ahanno già ‘apparecchiato’ la tavola senza pudore e a tempo di record, prima ancora che la stagione finisca. La nuova Pistoiese Fc in serie D, col diritto dell’Aglianese; e l’Aglianese – la squadra che fu di Max Allegri, primatore e poi allenatore – in Prima categoria, col diritto degli Amici Miei, la seconda squadra di Agliana. Proprio così, il livello dellaè questo. Ci manca solo il Conte Mascetti. Nemmeno due mesi dopo la scomparsa del glorioso club arancione, come se nulla fosse, e in barba od ogni minimo principio di correttezza, il calcio ariprende, tra l’altro, con persone conosciute nel mondo del calcio come l’ex ...

Insolita cornice e insolita giornata per la trasferta del Ravenna Women in Veneto, col Chievo Verona. Infatti si gioca oggi (ore 14,30) a porte chiuse, al Centro Sportivo a Tombolo, nel padovano, dove un tempo gioca va il Cittadella che, la scorsa ...

