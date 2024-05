Un successo la festa rossoblù La Civitanovese non si ferma

(Di domenica 19 maggio 2024)5 OSIMANA 2: Testa, Candia, Cosignani, Visciano, De Vito, Ballanti, Bagnolo, Giordani, Paolucci, Becker, Brunet. Sono entrati: Verini, Franco, Ruggeri, Domizi, Passalacqua, Strupsceki, Buonavoglia, Pasqualini, Ercoli. All. Alfonsi. OSIMANA: Piergiacomi, Marchesini, Baiocco, Borgese, Patrizi, Micucci,ni N., Straccio, Maffei, Bugaro, Colonnini. Sono entrati: Santarelli,ni R., Di Lorenzo, Cantarini, Rossetti, Pasquini, Montesano, De Angelis, Pesaresi. All. Aliberti. Arbitro: Cammillucci di Macerata. Reti: 13’pt Maffei, 27’pt Colonnini, 35’pt Visciano, 4’st Strupsceki, 17’st Ercoli, 23’st Spagna, 25’st Buonavoglia. Lache anticipa la. Al Polisportivo, ladilaga nell’amichevole contro l’Osimana, ...

Tra presente e futuro. Civitanovese, oggi la festa - Tra presente e futuro. civitanovese, oggi la festa - Alle 17.30 test con l’Osimana, poi tutti i tifosi a raccolta al varco sul mare. Oggi potrebbe arrivare la notizia delle conferme di Alfonsi e del dg Cicchi.

Addio a Simonetta Fontana. L'ex dirigente Rai aveva 64 anni - Addio a Simonetta Fontana. L'ex dirigente Rai aveva 64 anni -

Dilettanti. Monturano, Colli e Montegiorgio a caccia di successi - Dilettanti. Monturano, Colli e Montegiorgio a caccia di successi - Mancano solo novanta minuti in Eccellenza e Promozione alla fine del campionato mentre in Prima e Seconda categoria sono 180 i minuti che dividono le squadre dal termine della stagione. Eccellenza in ...