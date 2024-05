(Di domenica 19 maggio 2024) L'uomo è rimastocon ladestrabennadel caterpillar: portato in ospedale in codice rosso, glidovuto amputare l'arto. Dai primi rilievi, pare che l'non avesse regolare contratto.

La donna, 58 anni, stava pulendo il macchina rio quando mano e braccio le sono rimasti incastrati nel rullo. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.Continua a leggere

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina, mercoledì 15 maggio, alla Pantex di via Monte Grappa a Vigliano. Un’ operaia di 58 anni, addetta al laboratorio analisi e campionatura, mentre eseguiva la pulizia di un macchina rio in funzione ...

Si chiamava Nicola Corti l'operaio 50enne morto nella Kme di Fornaci di Barga (Lucca). L'uomo è rimasto incastrato in un macchinario e le indagini sono ancora in corso. Corti era un operaio esperto e spesso si era occupato della formazione dei ...

Incidente sul lavoro a Ischia, operaio in nero perde una gamba - Incidente sul lavoro a Ischia, operaio in nero perde una gamba - E' rimasto incastrato nella miscelatrice del caterpillar. Così un operaio di 42 anni ha perso una gamba. Dai primi accertamenti, pare che il lavoratore fosse in nero, la Procura di Napoli ha aperto un ...

Incidente sul lavoro a Ischia, operaio di 42 anni incastrato nella miscelatrice: gli hanno amputato una gamba - Incidente sul lavoro a Ischia, operaio di 42 anni incastrato nella miscelatrice: gli hanno amputato una gamba - L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Rizzoli, nel Comune di Lacco Ameno: purtroppo, si è resa necessaria l'amputazione della gamba destra ...

Casal del Marmo, cade dal monopattino e muore per un tombino installato male. Si indaga per omicidio stradale - Casal del Marmo, cade dal monopattino e muore per un tombino installato male. Si indaga per omicidio stradale - nella consulenza sono infatti indicate carenze nella manutenzione ... Un’accortezza indispensabile per evitare che la ruota di un ciclomotore rimanga incastrata. Finendo per provocare «l’effetto ...