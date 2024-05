Primavera I giovani neroverdi a Genova Tre punti per un sorteggio migliore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Il playoff è già garantito. Oggi tuttavia, per ladel Sassuolo, impegnata in trasferta acontro il Genoa, si tratta di vincere per consolidare il quinto posto e garantirsi, dentro il tabellone della poule scudetto che oppone l’una all’altra le prime sei classificate al termine della regoular season (l’ultimo posto disponibile se lo giocano Milan e Torino) unun tantino più favorevole., dunque, vale comunque qualcosa per i babies, come peraltro rivendica il tecnico Emiliano Bigica alla vigilia. "Non bisogna fare calcoli su nulla ma – ha detto il tecnico neroverde – dobbiamo pensare solo a migliorare il più possibile la nostra classifica, giocando la miglior partita possibile contro un avversario di livello. Alla fase finale cominceremo a pensare solo dopo la ...