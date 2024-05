C’è un’abitudine alimentare a cui devi rinunciare il prima possibile

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 19 maggio 2024) Il cibo può contribuire a farci stare in salute oppure a farci ammalare. In particolare dovremmo abbandonare una certa abitudine. Che il cibo giochi un ruolo fondamentale nella prevenzione di parecchie malattie, è ormai noto a tutti e i medici lo ribadiscono da anni. In particolare c’è una certa abitudineche dovremmo subito abbandonare. L’alimentazione gioca un ruolo determinante per la nostra salute -(foto Pixabay)- Cityrumors.itSiamo quello che mangiamo. Nel bene come nel male. Il cibo può diventare un prezioso alleato per restare in forma e in salute il più a lungo. Oppure, al contrario, può contribuire a farci ammalare. Infatti è stato dimostrato da numerosissimi studi scientifici che un’alimentazione scorretta può contribuire all’insorgenza di diverse patologie. E non si parla solo delle comunissime – ma comunque gravi – ...