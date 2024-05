Bari - Giuseppe colpito da un fulmine muore a 17 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 19 maggio 2024) Tragedia in provincia diCacciapaglia, un ragazzo di 17, è morto nel pomeriggio di ieri, sabato 18 maggio, nelle campagne di Santeramo in Colle, dopo essere statoda un. Il giovane era impegnato con il padre in attività di pascolo quando è stato sorpreso da un violento temporale nel corso del quale è stato raggiunto dalla potente scarica elettrica che lo ha fatto cadere a terra. Secondo quanto riporta Leggo, pare chesia riuscito a rialzarsi salvo poi morire poco dopo, per arresto cardiocircolatorio. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto il personale del 118 che ne ha constatato il decesso.