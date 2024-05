(Di domenica 19 maggio 2024) Il tema dellecontinua a stare in primo piano in Italia. Si parla di probabiliin. Cosa sta accadendo. Le, da tempo al centro di un acceso dibattito, si trovano nuovamente sotto i riflettori. La crescente offerta di veicoli elettrici da parte delle casemobilistiche contrasta con una domanda ancora titubante. Questo scenario apre la strada a possibiliche potrebbero influenzare significativamente il mercato., le ultime sulla questione tassazione (Foto Canva) notizie.comL’industria ...

Economia, geopolitica, transizione energetica: sarà un 2024 movimentato e non privo di rischi, ma anche ricco di opportunità e in ogni caso di elezioni (sono oltre quattro miliardi le persone attese alle urne in più di cinquanta Paesi), con la ...

Auto elettriche: in arrivo nuove tassazioni sulle auto importate - auto elettriche: in arrivo nuove tassazioni sulle auto importate - Il tema delle auto elettriche continua a stare in primo piano in Italia. Si parla di probabili nuove tassazioni in arrivo. Cosa sta accadendo. Le auto elettriche, da tempo al centro di un acceso ...

CUPRA Born VZ: l’elettrica spagnola arriva con potenza e stile - CUPRA Born VZ: l’elettrica spagnola arriva con potenza e stile - Alla fine di febbraio è stata presentato il modello elettrico CUPRA Born VZ. La Cupra ha realizzato un modello con una potenza straordinaria di 326 CV ed avent ...

Da Ford a Mercedes, passando per il Gruppo VW. Ecco quali Costruttori fanno (mezza) marcia indietro e rivedono i piani elettrici - Da Ford a Mercedes, passando per il Gruppo VW. Ecco quali Costruttori fanno (mezza) marcia indietro e rivedono i piani elettrici - Ricordiamo bene quando, solo una manciata di anni fa, le Case auto facevano a gara a chi, per prima, avrebbe completato la rivoluzione. E (in determinate aree geografiche, tra cui l'Europa) avrebbe ...