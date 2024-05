Fonti rinnovabili - il dato choc che smentisce gli ambientalisti | ecco quanto incide oggi

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 19 maggio 2024) Roma, 19 mag – Non passa giorno che i vari movimentinon dicano che per fermare il riscaldamento globale occorra eliminare l’uso di combustibili fossili, anche a costo di ridurre la crescita economica e impoverire la popolazione mondiale. Per fortuna la transizione energetica sta avvenendo in maniera graduale, e senza l’imposizione di misure lacrime e sangue: a dimostrarlo e’ uno studio fatto da Ember, una think tank che si occupa di promuovere l’uso die che quindi ha una certa autorevolezza tra gli. Ember, ilsullegliSecondo Ember nel 2023 il 30% dell’energia prodotta nel mondo proveniva da...