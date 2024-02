Russia | confermati gli arresti per il giornalista del Wsj Evan Gershkovich | resterà in carcere fino al 30 marzo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ildel Wall Street Journal, detenuto indal 29scorso con l’accusa di spionaggio, dovrà restare ancora inal 30prossimo. Lo ha deciso oggi un tribunale russo, che ha respinto l’ultimo appello presentato dagli avvocati di, confermandone gli. Il 32enne, accreditato presso il ministero degli Esteri russo per lavorare nel Paese come, era stato arrestato dal Servizio di sicurezza federale neldello scorso anno mentre realizzava un reportage nella città di Ekaterinburg, nella regione dei monti Urali. Le autorità russe sostengono che, da allora detenuto nella ...

Media, 'confermati almeno 44.654 soldati russi morti in Ucraina': Da quando la Russia ha iniziato la guerra, oltre 3.100 ufficiali, di cui 379 con il grado di tenente colonnello o superiore, sono stati uccisi in combattimento in Ucraina. Quasi 5.354 vittime sono ...

Reali d'Europa e non solo per funerali di Vittorio Emanuele: Fra i nomi annunciati, e ora confermati ufficialmente, il principe Alberto di Monaco e la regina ... Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, il granduca George di Russia, il principe Jean ...

