Roma cinica e spietata | il turnover ripaga De Rossi

(Di martedì 20 febbraio 2024)20 febbraio 2024 - Una lezione di cinismo, aggressività e capacità di fare la differenza nei momenti clou dell'incontri. La squadra di Daniele Desi scopre grande di fronte a un Frosinone a tratti devastante nella propria manovra offensiva, ma incapace di dare sostanza negli ultimi sedici metri a quanto di buono costruito prima. I gialloinvece si scoprono spietati e fanno pagare enormemente ogni disattenzione per un rotondo 0-3 allo Stirpe, grazie al capolavoro di Huijsen, seguito dai gol di Azmoun e di Paredes su rigore. Tre colpi per affondare una formazione, quella ciociara, protagonista di una prestazione eccellente in ogni aspetto del gioco, tranne che nella fase più importante del gioco, ovvero la fase realizzativa. Per il match dello Stirpe il tecnico opta per unabbastanza ampio, ...