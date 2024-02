MotoGP | Marc Marquez | “Bagnaia ha un passo in più | dobbiamo imparare Oggi ho fatto un click”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024)ha mostrato importanti progressi in occasione della seconda giornata di Testandata in scena sul circuito di Lusail. Il fuoriclasse spagnolo cercava risposte di un certo rilievo in sella alla Ducati del Team Gresini ed è sembrato in evidente crescita con la nuovo moto, dopo non aver brillato un paio di settimane fa a Sepang. Il pluri Campione del Mondo ha chiuso con il quarto tempo e si lancia con ottimismo verso l’inizio del Mondiale, in programma tra due settimane in Qatar.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “Per il podio non siamo ancora pronti, siamo lontani. In Malesia eravamo lontani, qui più vicini,dopohoun, l’intensità ...