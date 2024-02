Calcio - Promozione | il punto Martinelli | Pieve Fosciana bravo La salvezza è ancora possibile»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ildella speranza: così possiamo sintetizzare il bel pareggio conquistato dala Monsummano, un piccolo passo avanti di una squadra che non intende assolutamente mollare, nonostante l’ultimo posto con appena dieci punti. Ora il turno di riposo, poi un paio di partite fondamentali (in casa con il San Piero a Sieve ed in trasferta a Settimello), per coltivarequalche legittima possibilità dirimane fiducioso. "Come a Viareggio e con il Luco – dice il trainer – , anche a Monsummano abbiamo giocato una gran partita, soprattutto nella ripresa. Visto come eravamo messi, con assenze pesanti, abbiamo portato a casa un buon pari, ma che ci sta addirittura stretto. "Dopo aver chiuso il primo tempo in parità – puntuliazza il tecnico – nella ripresa ...