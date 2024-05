Biasin | Arriverà il cambio di proprietà per l’Inter - ma una volontà!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 20 maggio 2024)parla delladel, convinto che l’avvicendamento Oaktree-Zhang avverrà. Poi continua nel suo discorso su un elemento.? Fabrizioa Pressing parla del futuro del: «Reduce da sei ore di San Siro, festa bellissima, l’ennesima. La gente era felicissima, ha festeggiato, non è detto che il cambiamento debba essere per forza in negativo, può essere in positivo. Sia questodi, salvo altri scenari. Ma ascoltando voci da Oaktreeè quella di dare continuità al club. Ladel fondo è di andare avanti. Festa più bella? Tutte belle, ma se devo scegliere scelgo il giro col bus post Torino». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...