Choc a Ravenna - colpi d’arma da fuoco contro una donna sulla statale Adriatica

(Di domenica 19 maggio 2024), 19 maggio 2024 – Drammatico episodio nella prima serata di oggia Savio. Unaè stata raggiunta dadi arma daall'altezza della Cava Manzona Vecchia, teatro dell’omicidio del metronotte Salvatore Chianese il 29 dicembre 2015. Qui verso le 19.45 circa unadi origini bulgare poco più che 30enne è stata raggiunta da due spari. Al momento poco si sa della dinamica, se non che la, probabilmente una prostituta, si trovava accanto alla strada. All’arrivo degli inquirenti e dei sanitari del 118 sul posto era ferita e sotto: ancora poco si sa del possibile movente del drammatico episodio. Fortunatamente lanon è in pericolo di vita: i due ...

Donna ferita a colpi di arma da fuoco nei pressi di una cava - Donna ferita a colpi di arma da fuoco nei pressi di una cava - Una donna di origine straniera è stata raggiunta verso le 19 da almeno due colpi di arma da fuoco, perlopiù alle braccia, mentre si trovava nella zona della cava 'Manzona Vecchia' alle porte di ...

Elezioni in Messico, 8 morti in due attacchi contro i candidati - Elezioni in Messico, 8 morti in due attacchi contro i candidati - E' di cinque morti e tre feriti gravi il bilancio di un agguato avvenuto in Messico, nello stato meridionale del Chiapas, contro il candidato del partito di governo Morena alla presidenza municipale d ...

Choc lungo l’Adriatica a Ravenna. Spari contro una prostituta alla Cava Manzona dove nel 2015 venne ucciso un metronotte - Choc lungo l’Adriatica a Ravenna. Spari contro una prostituta alla Cava Manzona dove nel 2015 venne ucciso un metronotte - Almeno due colpi d’arma da fuoco. Il bersaglio, una prostituta. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi della Cava Manzona, lungo la ...