La puntata del 26 febbraio 2024 del Grande Fratello si è aperta con l’ultimo appello ai telespettatori dei nominati , in lizza per il primo posto in finale. Rinchiusi nella stanza Super Led, Beatrice Luzzi , Massimiliano Varrese, Rosy Chin e Grecia ...

Conquistano la nomination in vista delle elezioni presidenziali in programma martedì 5 novembre 2024. Biden , riferiscono i media americani dalla Cnn al Washington Post, ha già raggiunto la soglia di 1968 delegati necessari per la nomination ...

Diocesi, nominati sette nuovi parroci e nove collaboratori pastorali - Diocesi, nominati sette nuovi parroci e nove collaboratori pastorali - PARROCCHIE. nominati dal Vescovo Francesco, diventeranno effettivi a partire dal prossimo mese di settembre. Indicati anche altri nove collaboratori pastorali. Don Loris Fumagalli assistente ...

La cerimonia del Mak P 100: "Cadetti, fatevi guidare dal coraggio. E siate fieri del vostro percorso" - La cerimonia del Mak P 100: "Cadetti, fatevi guidare dal coraggio. E siate fieri del vostro percorso" - Al parco Novi Sad gli allievi ufficiali hanno festeggiato i cento giorni che mancano alla nomina di Sottotenente. Il messaggio del capo di Stato Maggiore Masiello: "L’esercito sta cambiando, sarete vo ...

No del governo al gender e alla Dichiarazione Ue a favore della comunità omo e transessuale - No del governo al gender e alla Dichiarazione Ue a favore della comunità omo e transessuale - I firmatari del testo si impegnano anche a sostenere la nomina di un nuovo Commissario per l'uguaglianza ... Quando da Bruxelles arriva il colpo di scena: l’Italia è tra i nove Paesi dei 27 Ue che non ...