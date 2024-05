Spinelli ammette i finanziamenti a Toti e parla anche di Burlando

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il re degli imprenditori portuali di Genova, Aldo, vuota il sacco davanti ai magistrati della procura di Genova, dopo la deflagrazione dello scandalo che ha portato ai domiciliari sia lui che il governatore ligure, Giovanni. Per quest’ultimo non sidi interrogatorio prima di 2 settimane., afferma, “si è interessato: gli ho dato 40 mila euro”. Così l’imprenditore della logistica ha risposto al giudice per le indagini preliminari (gip) Paola Faggioni durante l’interrogatorio di garanzia, che si è svolto il 13 maggio. Ne danno notizia alcuni giornali. “I 40 mila euro li abbiamo dati perché si era interessato. Ma era tutto regolare, li abbiamo divisi tra tutte le società” dice Aldo. E così sostiene di non aver commesso il reato di finanziamento ...

