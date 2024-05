Malore durante l’immersione - sub soccorso a Giannutri

(Di lunedì 20 maggio 2024) Grosseto, 20 maggio 2024 – Problemi per un sub in risalita da un’immersione, portato con l’eliin ospedale. Nel pomeriggio di ieri un sommozzatore di 60 anni, originario di Verona, è tornato in superficie in stato confusionale e ha accusato un formicolio agli arti. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16,una tranquilla uscita nelle splendide acque dell’Arcipelago Toscano. Partito dal porto di Porto Santo Stefano, l’uomo si trovava tra i fondali nelle vicinanze dell’isola di, ad assisterlo un’imbarcazione del posto che effettua attività di diving. Il personale ha subito segnalato il problema all’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, che ha immediatamente attivato i soccorsi contattando il personale del 118. L’ambulanza della Confraternita di Misericordia è intervenuta ...

