Maltempo in Veneto - fiumi pien - da stasera nuova allerta pioggia Idrovore limitate al 50%

Maltempo in Veneto, fiumi pieni, da stasera nuova allerta pioggia. «Idrovore limitate al 50%» - Maltempo in veneto, fiumi pieni, da stasera nuova allerta pioggia. «Idrovore limitate al 50%» - VENEZIA - Nel fine settimana il veneto ha rivisto il sole, ma è stata solo una tregua. Da stasera è attesa una nuova perturbazione e, per usare un’immagine proverbiale ma realistica, pioverà ...

Stasera in TV (20 maggio), cosa vedere: Alessandro Cattelan e Michelle Hunziker, scontro epocale - stasera in TV (20 maggio), cosa vedere: Alessandro Cattelan e Michelle Hunziker, scontro epocale - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...

Allerta fiumi in Veneto, livello arancione per il bacino del Po e basso Adige: in superamento la seconda soglia d’attenzione - Allerta fiumi in veneto, livello arancione per il bacino del Po e basso Adige: in superamento la seconda soglia d’attenzione - Venezia, 19 maggio 2024 – Allerta per i fiumi in veneto ed è stato emesso oggi un nuovo avviso di criticità di livello arancione in particolare per il bacino del Po. Il centro funzionale decentrato ...