Arteta promette di consegnare il titolo di Premier League all’Arsenal dopo la delusione dell’ultima giornata

(Di lunedì 20 maggio 2024) 2024-05-19 21:44:27 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore dell’Arsenal Mikelsi è rivolto ai tifosi all’Emirates Stadiumil secondo posto in. I Gunners hanno fatto il loro lavoro battendo l’Everton 2-1 grazie al vincitore in ritardo di Kai Havertz, ma la vittoria per 3-1 del Manchester City sul West Ham significa che finiscono la stagione a due punti dalla squadra di Pep Guardiola. Leggi le nostre altre notizie sportive:Guardiola pronto a ripartireche il Manchester City ha scritto la storiaRiepilogo della: come si è svolta l’ultimalontano dalla corsa alArsenal – Everton 2-1: Havertz ...

Ultima giornata di Premier League, tutto in gioco. Occhi puntati sulla zona Europa e, soprattutto, sulla sfida per il titolo che vede coinvolte...

Manchester City campione, è quarto titolo consecutivo - Manchester City campione, è quarto titolo consecutivo - Delusione, invece, in casa Arsenal nonostante il successo in rimonta, per 2-1, sull'Everton, perché la vittoria del City sul West Ham ha vanificato gli sforzi degli uomini di arteta ... stesse tre ...

Il Manchester City è campione d'Inghilterra: beffato ancora l'Arsenal - Il Manchester City è campione d'Inghilterra: beffato ancora l'Arsenal - Il Manchester City non stecca contro il West Ham e conquista la sua quarta premier League consecutiva (la decima della storia). Nell'ultima giornata di campionato i Citizens trionfano 3-1 mantenendo ...

Manchester City campione d'Inghilterra: Guardiola batte un record - Manchester City campione d'Inghilterra: Guardiola batte un record - Una battaglia favolosa in premier League che vedeva in corsa ... Seconda beffa consecutiva per l'Arsenal di arteta - dopo quella della scorsa annata - protagonista di una grande stagione in cui ha ...