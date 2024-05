Localizzato l'elicottero di Raisi, 'la situazione non è buona' - Localizzato l'elicottero di raisi, 'la situazione non è buona' - La Mezzaluna rossa iraniana afferma che è stato ritrovato l'elicottero del presidente Ebrahim raisi e che "la situazione non è buona". Il velivolo che trasportava raisi e il ministro degli Esteri ...

Localizzato l'elicottero del presidente iraniano Raisi, i soccorritori: la situazione non è buona - Localizzato l'elicottero del presidente iraniano raisi, i soccorritori: la situazione non è buona - La Mezzaluna rossa iraniana afferma che è stato ritrovato l'elicottero del presidente Ebrahim raisi e che "la situazione non è buona". L'agenzia di stampa statale turca Anadolu e quella iraniana Fars ...

Iran, cade elicottero con a bordo Ebrahim Raisi, il presidente iraniano risulta disperso, difficoltose le ricerche - Iran, cade elicottero con a bordo Ebrahim raisi, il presidente iraniano risulta disperso, difficoltose le ricerche - La guida spirituale Ali Khameni ha invitato la popolazione iraniana a pregare per raisi e assicurato che non ci saranno vuoti di potere nel Paese. In serata si è tenuta una riunione d’emergenza del ...