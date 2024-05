Monopattino - maxi multa di seimila euro e sequestro

(Di lunedì 20 maggio 2024) Cecina, 20 maggio 2024 – A Cecina la Polizia Municipale ha proceduto alamministrativo ai fini della confisca di unelettrico. Per il conducente una serie di sanzioni amministrative, per un totale di oltre 6000. Ilelettrico era stato sottoposto a modifiche tali da configurarlo come ciclomotore. per questo la Polizia Municipale intende sensibilizzare i proprietari e conducenti dei monopattini elettrici, a rispettare poche ma essenziali regole: verificare la marcatura “CE” prima dell’acquisto, richiedere sempre il documento relativo alle caratteristiche tecniche delelettrico (anche se non obbligati ad averlo al seguito), non sottoporre ila modifiche tecniche. Di estrema importanza, anche il rispetto delle particolari norme ...

