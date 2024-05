Golf - Schauffele vince il PGA Championship dopo un finale palpitante Si arrende all’ultimo putt DeChambeau

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024) Valhalla non tradisce mai. Come ogni PGAche si è disputato a Lousville le emozioni sono palpitanti, e durano finodell’ultima buca. E alla fine c’è un nuovo nome nei campioni major, con il Wanamaker Trophy del 2024 che finisce nelle mani di Xanderuna battaglia incredibile in una giornata indimenticabile, l’eterno piazzato diventante. L’americano porta a casa il suo primo torneo di questa importanza in carriera con uno score totale di -21 (punteggio record assoluto nei major), precedendo di un solo colpo il connazionale Bryson, grazie al birdie al par 5 alla sua settantaduesima buca.con questa vittoria diventa il primo campione olimpico in carica are un ...